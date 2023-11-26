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Nöbetçi eczaneler 26/11/2023 Pazar

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Nöbetçi eczaneler 26/11/2023 Pazar
Nöbetçi eczaneler 26/11/2023 Pazar

LEFKOŞA:

KERMİYA ECZANESİ 
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad., No: 24, Kiler Market Çaprazı, Zeyphyr Café yolu, Metehan
KONUM

NİLCAN AVCIN ECZANESİ
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad., No: 55, Dükkan 2, Göçmenköy
KONUM

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad., Miniloy Dükkan No: 2, Kızılbaş
KONUM

GİRNE:

ADAŞEHİR ECZANESİ
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı
KONUM

AYŞEN ALTAN ECZANESİ
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad., No: 121/1, Lapta
KONUM

NEJLA ERÇAL ECZANESİ
(0392) 822 32 02 – (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok., No: 63//B, Girne Amerikan Üniversitesi yanı, Karaoğlanoğlu
KONUM

MAĞUSA:

BARIŞER ECZANESİ
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı
KONUM

KARAKOL ECZANESİ
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu, Nilgün uzun Apt., No: 2, Karakol
KONUM

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad., Beşyol
KONUM

LEFKE:

DİLAN PUL ECZANESİ
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad., Şafak Apt., Dükkan No: 2, Yeşilyurt
KONUM

ÜST MESARYA:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
(0539) 105 48 88
Dr. Fazıl küçük Cad., No: 30, Demirhan
KONUM

ALT MESARYA:

HOCANIN ECZANESİ
(0392) 397 82 22
Belediye Dükkanları No:1, Vadili
KONUM

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad., Ada Karanfil Sok., No: 9/D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz
KONUM

KARPAZ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad., Dükkan No: 3, Yeni Erenköy
KONUM

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 821 96 06
Livadya Apt., No: 3, Çayırova
KONUM

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