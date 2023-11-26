Nöbetçi eczaneler 26/11/2023 Pazar

LEFKOŞA:
KERMİYA ECZANESİ
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad., No: 24, Kiler Market Çaprazı, Zeyphyr Café yolu, Metehan
KONUM
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad., No: 55, Dükkan 2, Göçmenköy
KONUM
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad., Miniloy Dükkan No: 2, Kızılbaş
KONUM
GİRNE:
ADAŞEHİR ECZANESİ
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı
KONUM
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad., No: 121/1, Lapta
KONUM
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
(0392) 822 32 02 – (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok., No: 63//B, Girne Amerikan Üniversitesi yanı, Karaoğlanoğlu
KONUM
MAĞUSA:
BARIŞER ECZANESİ
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı
KONUM
KARAKOL ECZANESİ
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu, Nilgün uzun Apt., No: 2, Karakol
KONUM
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad., Beşyol
KONUM
LEFKE:
DİLAN PUL ECZANESİ
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad., Şafak Apt., Dükkan No: 2, Yeşilyurt
KONUM
ÜST MESARYA:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
(0539) 105 48 88
Dr. Fazıl küçük Cad., No: 30, Demirhan
KONUM
ALT MESARYA:
HOCANIN ECZANESİ
(0392) 397 82 22
Belediye Dükkanları No:1, Vadili
KONUM
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad., Ada Karanfil Sok., No: 9/D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz
KONUM
KARPAZ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad., Dükkan No: 3, Yeni Erenköy
KONUM
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 821 96 06
Livadya Apt., No: 3, Çayırova
KONUM
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