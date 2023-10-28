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Nöbetçi Eczaneler 28 Ekim 2023 Cumartesi

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Nöbetçi Eczaneler 28 Ekim 2023 Cumartesi
Nöbetçi Eczaneler 28 Ekim 2023 Cumartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ:

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BUĞÇE ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

***

GÜNDAL ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

***

SOYERLER ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

FAYDALI ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

YÜKSEL ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik

ALT MESARYA BÖLGESİ:

KUDRET ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

28.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

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