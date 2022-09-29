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Nöbetçi Eczaneler.. 29 Eylül 2022 Perşembe

» »
Nöbetçi Eczaneler.. 29 Eylül 2022 Perşembe
Nöbetçi Eczaneler.. 29 Eylül 2022 Perşembe

LEFKOŞA BÖLGESİ

EREN ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 74
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

 

GÖNÜL ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 84 61
 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

 

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 76 76
 Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 25 85
 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 76 56
 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 39
 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 95 55
 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 29.09.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

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