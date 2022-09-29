Nöbetçi Eczaneler.. 29 Eylül 2022 Perşembe

LEFKOŞA BÖLGESİ
EREN ECZANESİ
|29.09.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 74
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
GÖNÜL ECZANESİ
|29.09.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 84 61
|Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE
|29.09.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 76 76
|Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
|29.09.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 25 85
|Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
İPEK YÖNEY ECZANESİ
|29.09.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 76 56
|Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|29.09.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
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