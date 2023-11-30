Nöbetçi Eczaneler 30 Kasım 2023 Perşembe

LEFKOŞA
DEREBOYU ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 839 14 14
Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
SÖZÜÖZ ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE
BAŞAK ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
EMİN ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
MAĞUSA
EMİR ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
ERGİN ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÜZELYURT
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
30.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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