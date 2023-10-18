Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA:
CANEŞ ECZANESİ
(0392) 225 52 20
Şht. Mustafa Mehmet Sok.,Yenergalı Plaza, No:3, Life Hospital yanı, Taşkınköy
KONUM
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok., No: 25, İş Bankasi yanı, Yenikent, Gönyeli
KONUM
YENİŞEHİR ECZANESİ
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok., Cankan Apt., No:1, Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir
KONUM
GİRNE:
BAŞAK ECZANESİ
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad., No:31, Ocak Klubü karşısı, Barbaraslor Market yanı
KONUM
POSTACIOĞLU ECZANESİ
(0392) 815 11 00 – (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad., Postacıoğlu Apt. 1
KONUM
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad., Demirege Apt., No:169/A, Lapta
KONUM
MAĞUSA:
BARIŞER ECZANESİ
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt., No: 1, Yaşam Hastanesi yanı
KONUM
HANDE BESMEL ECZANESİ
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Şafak Plaza, No:10, Karakol Bölgesi
KONUM
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİ
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad.
KONUM
LEFKE:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok., Denizli, No:1/1
KONUM
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad., Arken B/2 Apt., No:3
KONUM
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