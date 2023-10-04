Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2023)

LEFKOŞA
AHMET MISIRLI ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
CEMRE ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE
GÜNDAL ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
ŞİFALI ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
SÜMER ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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