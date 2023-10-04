  • BIST 8333.14
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2023)

» »
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2023)

LEFKOŞA

AHMET MISIRLI ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

CEMRE ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

GÜNDAL ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

ŞİFALI ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

SÜMER ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (8 Temmuz 2023)08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:33
  • Nöbetçi Eczaneler (7 Temmuz 2023)07 Temmuz 2023 Cuma 08:37
  • Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2023)06 Temmuz 2023 Perşembe 08:29
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Temmuz 2023)05 Temmuz 2023 Çarşamba 08:30
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Temmuz 2023)04 Temmuz 2023 Salı 08:40
  • Nöbetçi Eczaneler (3 Temmuz 2023)03 Temmuz 2023 Pazartesi 08:25
  • KKTC'de nöbetçi eczaneler 2 Temmuz 2023 Pazar02 Temmuz 2023 Pazar 10:43
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Temmuz 2023)02 Temmuz 2023 Pazar 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (1 Temmuz 2023)01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:04
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Haziran 2023)30 Haziran 2023 Cuma 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti