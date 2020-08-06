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Nöbetçi Eczaneler ( 6 Ağustos 2020 )

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Nöbetçi Eczaneler ( 6 Ağustos 2020 )
Nöbetçi Eczaneler ( 6 Ağustos 2020 )

LEFKOŞA

ÖZERÇAL ECZANESİ
RAİF DENTAŞ CAD.SİYAH KUĞU 1 BİNALARI DÜK.N0:15/E GÖÇMENKÖY
LEFKOŞA 03922239731

LADEN AKBATUR ECZANESİ
SELCUKLU CAD. N0:46 ADIGÜZEL APT. ZEMİN KAT
BAKANLIKLAR YOLU BAYINDIRLIK ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARŞISI
LEFKOŞA 03922272575

ZEHRA ECZANESİ
ŞHT.KEMAL ÜNAL CAD. NO:11 TAŞKINKÖY
LEFKOŞA 03922255947

GİRNE

ARDA ÇELİK ECZANESİ
ZAFER CAD. OZANKÖY BELLAPAİS ÇEMBERİ 03928152069

NURÇAĞ ECZANESİ
ŞHT.DURSUN ÖZSARAÇ SOK.NO: 6/2
–ESKİ PASAPORT RESTAURANT SOKAĞI-
GİRNE 03928151025

GAZİMAĞUSA

HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALiL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI
KALILAND BÖLGESİ 03923655594

AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ,
HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI 03923662026

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI
03927144518

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ
BELEDİYE DÜKKANLARI N0:18
GEMİKONAĞI LEFKE 03927278240

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