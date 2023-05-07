Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs 2023 Pazar

LEFKOŞA
ERSAĞ ECZANESİ
Adres: Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa
Tel. no.: (0392) 223 62 17
PAPATYAM ECZANESİ
Adres: Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
Tel. no.: (0392) 228 23 30
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
Adres: Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
Tel. no.: (0392) 223 19 97
GİRNE
EMİNAĞA ECZANESİ
Adres: Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
Tel. no.: (0392) 815 22 48
ÖMRÜM ECZANESİ
Adres: Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
Tel. no.: (0392) 822 22 87
ÖZENİR ECZANESİ
Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
Tel. no.: (0542) 876 06 60
MAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Adres: Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
Tel. no.: (0392) 366 19 09
SAKARYA ECZANESİ
Adres: Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
Tel. no.: (0392) 365 29 89
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Adres: Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
Tel. no.: (0392) 714 12 22
LEFKE
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Adres: Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
Tel. no.: (0392) 723 79 97
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Adres: Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 İskele
Tel no.: (0392) 371 28 56
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
Adres: Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
Tel no.: (0392) 232 31 00
ALT MESARYA
VADİLİ ECZANESİ
Adres: Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
Tel no.: (0392) 397 77 33
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Adres: Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
Tel no.: (0392) 374 51 70
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Adres: Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
Tel no.: (0533) 821 96 06
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