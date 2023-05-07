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Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs 2023 Pazar

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Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs 2023 Pazar
Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs 2023 Pazar

LEFKOŞA

ERSAĞ ECZANESİ

Adres: Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa

Tel. no.: (0392) 223 62 17

PAPATYAM ECZANESİ

Adres: Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

Tel. no.: (0392) 228 23 30

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

Adres: Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

Tel. no.: (0392) 223 19 97

GİRNE

EMİNAĞA ECZANESİ

Adres: Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

Tel. no.: (0392) 815 22 48

ÖMRÜM ECZANESİ

Adres: Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

Tel. no.: (0392) 822 22 87

ÖZENİR ECZANESİ

Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

Tel. no.: (0542) 876 06 60

MAĞUSA

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

Adres: Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

Tel. no.: (0392) 366 19 09

SAKARYA ECZANESİ

Adres: Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

Tel. no.: (0392) 365 29 89

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Adres: Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

Tel. no.: (0392) 714 12 22

LEFKE

SIDIKA UMAR ECZANESİ

Adres: Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

Tel. no.: (0392) 723 79 97

İSKELE

SELİN ECZANESİ

Adres: Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 İskele

Tel no.: (0392) 371 28 56

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

Adres: Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

Tel no.: (0392) 232 31 00

ALT MESARYA

VADİLİ ECZANESİ

Adres: Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

Tel no.: (0392) 397 77 33

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Adres: Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

Tel no.: (0392) 374 51 70

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Adres: Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

Tel no.: (0533) 821 96 06

 
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