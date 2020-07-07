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Nöbetçi Eczaneler (7 Temmuz 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (7 Temmuz 2020)
Nöbetçi Eczaneler (7 Temmuz 2020)

LEFKOŞA:

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922281008

***

CANEŞ ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

 0392 225 52 20

 ***

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922281478

GİRNE:

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

 ***

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 03928153626

GAZİMAĞUSA:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa

 03923656060

***

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

 03923663915

GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121

 03927144640

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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