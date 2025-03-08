NorthernLAND Group: Kadınlarla Güçlü Yarınlara!

Kadın, yeniden doğuşun, emeğin ve üretimin simgesi; toplumsal gelişimin, değişimin ve dönüşümün öncüsüdür. Kadınların varlığıyla dünya daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir bir yer haline geliyor.

NorthernLAND Group olarak, 21 yıldır Kuzey Kıbrıs’a değer katan projeler üretmenin, sürdürülebilir yatırımlarla geleceği şekillendirmenin ve kaliteli yaşam alanları yaratmanın gururunu taşıyoruz. Bu vizyonla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü saygıyla selamlıyoruz.

Kadın, yeniden doğuşun, emeğin ve üretimin simgesi; toplumsal gelişimin, değişimin ve dönüşümün öncüsüdür. Kadınların varlığıyla dünya daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir bir yer haline geliyor.

Her projemizde eşitlikçi, sürdürülebilir ve inovatif bir anlayışla ilerliyoruz.

Vizyonumuzun merkezinde şeffaflık, güven ve adalet var. Çünkü gücümüzü, annelerimizin şefkatli ellerinden, tertemiz düşlerinden ve adanmış yüreklerinden alıyoruz.

Bugün NorthernLAND Group, 550’den fazla kadın çalışanı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen kadın yöneticileriyle iş dünyasında örnek olmanın haklı gururunu taşıyor.

Biliyoruz ki; kadınlar üretim ve karar alma süreçlerinde ne kadar güçlü yer alırsa, şirketler o kadar yenilikçi, üretken ve sürdürülebilir olur.

Bizler, NorthernLAND Group’un üreten kadınları olarak her yeni sabaha kaliteyi, inovasyonu ve modernliği inşa etmek için uyanıyoruz. Kadınların iş dünyasında ve toplumda eşit koşullarda yer almasının, daha güçlü bir gelecek için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz.

Ve biliyoruz ki; kadınlar özgürleştikçe, dünya çok daha güzel olacak.

Kadının emeği, sevgisi ve özverisiyle üretimin değeri yükselecek.

Bu bilinç ve değerlerle, 8 Mart, hepimizin ortak gururudur.

Feriha Yiğittürk

NorthernLAND Group

Reklam ve Kurumsal İletişim Direktörü