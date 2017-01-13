Nutella kansere yol açıyor mu? İşte bilmeniz gerekenler

Çikolata severler Nutella'nın kanserojen madde içerdiğine dair haberlerin yayınlanması üzerine büyük şok yaşadı.

Mayıs ayında İtalya’nın en büyük süpermarket zinciri Coop, kendi ürettiği 200’e yakın malın satışını durdurdu. Bu ürünler arasında Nutella yoktu ama palmiye yağı içeren ürünlerin pek çoğu geri çekildi.

Bu hamlenin arkasında Avrupa Gıda Güvenliği Otoristesi’nin (EFSA) rafine palmiye yağının kanserojen olduğuna dair yayınladığı rapor yatıyordu.

PALMİYE YAĞI HANGİ GIDALARDA KULLANILIYOR?

İşlenmiş palmiye yağı, kalıp çikolata, dondurma, sandviç ekmeği gibi çok çeşitli binlerce gıdada yaygın olarak kullanılan bir yağ türü. EFSA bu maddenin özellikle bebek mamalarında kullanılmasından ötürü büyük bir endişeye sahip.

Ferrero markasının, İtalya’nın simgesi haline gelen çikolatalı fındık ezmesi ürünü Nutella’nın bu konunun merkeze oturması ile şirketin satışları yüzde üç düştü.

Şirket bu nedenle televizyon ve gazetelerde yayınlanan bir reklam kampanyası başlattı. Gazetenin haberinde, kampanyayla insanlara ürününün tamamen güvenli olduğunu anlatmaya çalışan Ferrero’nun bu hamlesinin geri teptiği ifade ediliyor.

PALMİYE YAĞI NEDEN KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR?

EFSA tarafından yapılan çalışmaya göre bitkisel yağların pek çoğunun içeriğinde bulunan maddeler kanserojen özellik taşıyor. Ancak palmiye yağı bunların içinde en yüksek riske sahip.

Saf haldeki yağ kanser riski taşımıyor, ancak palmiye yağı 200 derece gibi yüksek ısılarda rafine edildiği anda kanserojen özelliğe sahip oluyorlar. Isıtma işlemi glisidil yağlı asit esterleri (veya GE) olarak adlandırılan atık maddelere neden oluyor. Bu maddelerin tüketimi de kansere sebep olduğu düşünülen glisidol oluşumuna neden oluyor.

Palmiye yağı yoğun kokusu ve turuncu rengini kaybetmesi için yüksek ısıya tabii tutuluyor.

ÜRETİCİLER NEDEN DAHA GÜVENLİ YAĞLAR KULLANMIYOR?

Bunun çok basit bir cevabı var: Para. Örneğin ayçiçeği ya da kanola yağı rahatlıkla palmiye yağının yerini alabilir ancak üreticilere maliyeti daha yüksek.

Reuters tarafından yapılan hesaba göre, palmiye yağını kullanmayı bırakması gerekirse Ferrero her yıl 22 milyon dolar daha fazla para harcamak zorunda kalacak.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Gazete bunun cevabını da basitçe, rafine palmiye yağı içeren ürünlerin tüketimini azaltmak olarak veriyor.

EFSA’nın çalışmasına göre palmiye yağı içeren ürünlerin başında hamur işleri, kekler ve margarinler geliyor. Benzer şekilde pek çok çikolata üreticisi de palmiye yağını sıklıkla kullanıyor.

HER YIL 365 BİN TON NUTELLA ÜRETİLİYOR

— 1946 yılında kurulan Ferrero Nutella’yı ilk kez 1964’te piyasaya sürdü.

— 38 şirketi, 18 fabrikası ve 21 bin 500 çalışanı bulunan Ferrero her yıl 365 bin ton Nutella üretiyor.

— Nutella, dünyaki fındık rezervlerinin yüzde 25'ini kullanıyor.

— Fındık ihtiyacının yüzde 90’ını Türkiye’den karşılayan İtalyan devi 19’uncu fabrikasını Türkiye’de Manisa’da kurdu.