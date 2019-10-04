  • BIST 102.784
  • Altın 276,394
  • Dolar 5,6922
  • Euro 6,2482
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Öğrenci muhaceret izin ücretleri dar gelirli öğrencileri isyan noktasına getirdi

» »
Yıllık 700 TL'ye varan öğrenci muhaceret izin ücretleri dar ve orta gelirli öğrencileri zorlarken, bir üniversite öğrencisi İçişleri Bakanlığı önünde bireysel eylem yapma kararı aldı
Öğrenci muhaceret izin ücretleri dar gelirli öğrencileri isyan noktasına getirdi

Mustafa Bostancı isimli üniversite öğrencisi genç, 700 TL'ye varan muhaceret izin ücretlerinin dar ve orta gelirli öğrencileri zor duruma soktuğunu belirtirken, bu parayı ödeyebilmek için çalışması gerektiğini ancak  KKTC bürokrasisinin çalışmasına da zorluk çıkardığını belirtti.

Bostancı, izinlerle ilgili yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyuna Duyuru:

2019 yılı eylül ayının 30. gününde, yine 2019 yılının mart ayının 27. gününde başvurup almış olduğum 1 yıllık öğrenci muhaceret iznimin süresi dolmuştur. Herşey dahilinde yaklaşık 500 tl ye almış olduğum sözde 1 yıllık muhaceret bedelini ödediğim iznimin 1 yıl dolmadan süresinin bitmesi bir öğrenci olarak beni ekonomik bakımdan kötü şekilde etkilemiştir. Sebebi ise Yeniden almak zorunda olduğum muhaceret izninin bu sene bana herşey dahilinde 700 tl karşılığında verilmek istenmesidir. Bu izni almak bana mevcut KKTC hükümeti tarafından zorunlu kılınmıştır. Bu ücreti ödeyebilecek gücüm yoktur, ödeyebilmek için çalışmak zorundayım. Fakat aynı KKTC hükümeti, KKTC devleti sınırları içerisinde çalışıp para kazanabilmem için öğrenci çalışma izni alma zorunluluğu koymuştur. Öğrenci çalışma izni alabilmem için de ayrıyetten Öğrenci muhaceret izni alma zorunluluğu koymuştur. Muhaceret izninini yenilemeden ülkelerine dönen her öğrenci için 30 eylül 2019 sonrasındaki her gün için 156 tl ceza kesilmektedir. Muhaceret izni için istenilen parayı ödeyebilmek için kesinlikle çalışmak zorundayım, Türkiye'de yaşayan orta gelirli ailem ev Kira ücretimi ancak karşılayabiliyorken onlardan ayrıyetten bir 700 tl isteyebilme lüksüm yok. Bu nedenle 7 ekim Pazartesi günü Bu problemlerimden sorumlu olan KKTC İç İşleri Bakanlığı önünde bireysel eylem yapma kararı almış bulunmaktayım.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Özgürgün'ün raporu Pazartesi görüşülecek"03 Ekim 2019 Perşembe 17:45
  • Taçoy: Kıb-Tek bu mantıkla gitmez03 Ekim 2019 Perşembe 17:40
  • Meclis Başkanı Uluçay, emekliye çıkan personele plaket verdi03 Ekim 2019 Perşembe 17:24
  • Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı03 Ekim 2019 Perşembe 17:22
  • Kamu-İş, iş yeri temsilcilerine yönelik eğitim semineri düzenledi03 Ekim 2019 Perşembe 17:00
  • Altınova ve Ağıllar’ın su sorunu son bulacak03 Ekim 2019 Perşembe 16:42
  • CTP Büyük Kurultayı 6 Ekim Pazar günü toplanacak…03 Ekim 2019 Perşembe 16:32
  • Saner, AKPA’da Genel Kurul’a hitap etti03 Ekim 2019 Perşembe 16:29
  • Engelliler Dayanışma Derneği'nin sosyal yardımlaşma çalışmaları devam ediyor03 Ekim 2019 Perşembe 16:19
  • İlker Kılıç için tören düzenlenecek03 Ekim 2019 Perşembe 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti