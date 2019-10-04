Öğrenci muhaceret izin ücretleri dar gelirli öğrencileri isyan noktasına getirdi

Mustafa Bostancı isimli üniversite öğrencisi genç, 700 TL'ye varan muhaceret izin ücretlerinin dar ve orta gelirli öğrencileri zor duruma soktuğunu belirtirken, bu parayı ödeyebilmek için çalışması gerektiğini ancak KKTC bürokrasisinin çalışmasına da zorluk çıkardığını belirtti.

Bostancı, izinlerle ilgili yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyuna Duyuru:

2019 yılı eylül ayının 30. gününde, yine 2019 yılının mart ayının 27. gününde başvurup almış olduğum 1 yıllık öğrenci muhaceret iznimin süresi dolmuştur. Herşey dahilinde yaklaşık 500 tl ye almış olduğum sözde 1 yıllık muhaceret bedelini ödediğim iznimin 1 yıl dolmadan süresinin bitmesi bir öğrenci olarak beni ekonomik bakımdan kötü şekilde etkilemiştir. Sebebi ise Yeniden almak zorunda olduğum muhaceret izninin bu sene bana herşey dahilinde 700 tl karşılığında verilmek istenmesidir. Bu izni almak bana mevcut KKTC hükümeti tarafından zorunlu kılınmıştır. Bu ücreti ödeyebilecek gücüm yoktur, ödeyebilmek için çalışmak zorundayım. Fakat aynı KKTC hükümeti, KKTC devleti sınırları içerisinde çalışıp para kazanabilmem için öğrenci çalışma izni alma zorunluluğu koymuştur. Öğrenci çalışma izni alabilmem için de ayrıyetten Öğrenci muhaceret izni alma zorunluluğu koymuştur. Muhaceret izninini yenilemeden ülkelerine dönen her öğrenci için 30 eylül 2019 sonrasındaki her gün için 156 tl ceza kesilmektedir. Muhaceret izni için istenilen parayı ödeyebilmek için kesinlikle çalışmak zorundayım, Türkiye'de yaşayan orta gelirli ailem ev Kira ücretimi ancak karşılayabiliyorken onlardan ayrıyetten bir 700 tl isteyebilme lüksüm yok. Bu nedenle 7 ekim Pazartesi günü Bu problemlerimden sorumlu olan KKTC İç İşleri Bakanlığı önünde bireysel eylem yapma kararı almış bulunmaktayım.