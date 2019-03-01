Öğrenciler Bu Sıcakta Klimasız Okulda Bina Gölgesinde Serinliyor

Melbourne’ün kuzeyindeki bir ilkokulda öğrenciler, klima olmayan sınıflarda eğitim görüyor, gölgelendirilmiş alanlar olmadığı için bina gölgesine sığınıyor.

Melbourne’ün kuzeyindeki bir ilkokulda öğrenciler, klima olmayan sınıflarda eğitim görüyor, gölgelendirilmiş alanlar olmadığı için bina gölgesine sığınıyor.

Bu yıl kapılarını açan Doreen’deki Ashley Primary School’un velileri, okulun donanımlarından şikayet ediyor.

Kaygılı anne Melissa Evans, Yahoo7 News’e okulun yetersizliğinden dolayı 5 yaşındaki kızını sorun çözülene kadar okuldan aldığını söyledi.

Evans, “Kızımın güvenliği için onu iki gündür evde tutuyorum. Bir sıcak hava dalgası yaşarken, çocukların gölge alanlar olmadan dışarıda oynadığını, sınıfların klimalı olmadığını öğrenince öfkelendim” dedi.

Bayan Evans birkaç hafta önce gözle görülür şekilde yorgun olduğunu, fakat sebebini anlayamadığını söyledi.

Kadın, “Çocukların böyle sıcaklıklara maruz kalıp sınıfta konsantre olmalarını beklemek, hiç de gerçekçi değil” dedi.

Bayan Evans dahil birkaç veli daha sınıflarda olmayan önemli donanımlar arasında güneşliklerin de bulunduğunu söyledi.

Okulun spor salonu aşırı sıcaklarda çocuklar için açılsa da, burada da klimanın olmaması aşırı sıcak anlamına geliyor.

Victoria Eğitim Bakanlığı, ilave güneşlik seçeneklerinin değerlendirildiğini açıkladı.