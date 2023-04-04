Öğrenciler Gönyeli'de fidan dikti!

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu işbirliğinde Orman Haftası nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirildi.

Minikler, okulun arka kısmındaki yeşil alana fidan dikerek yeşil alanın daha da yeşillendirilmesine katkı koydu. Etkinlikte minikler Orman Haftası’na yönelik şiir okudu, gösteri yaptılar.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da minik öğrencilerle birlikte fidan dikti, etkinlikte çocuklarla güzel vakit geçirdi.

Öğrenciler fidan dikiminin ardından okullarında piknik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, fidan dikimi yapılan alanın Belediyenin Park Bahçeler Birimi tarafından bakımının yapılacağı da ifade edildi.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Okul Müdürü Selva Kaçmaz etkinlikte yaptığı konuşmada bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kaçmaz, ormanları korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise böyle anlamlı bir etkinlikte çocuklarla bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Amcaoğlu, bu tip etkinliklere yardımcı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Amcaoğlu, öğrencilere seslenerek yaptığı konuşmada, bugün dikilecek fidanlar geleceğimizi yeşertecektir önümüzdeki yıllarda yaşanabilir bir dünya bulabilmek için iklim değişikliği ile mücadelenin önemine vurgu yaparak bu alanda en etkili mücadele yönteminin ağaç dikmek olduğunu belirtti.