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Öğretmen sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

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KTOEÖS ve KTÖS, laik eğitim ve toplum yapısını tehdit ettiği belirtilen tüzük değişikliğini nedeniyle bugün saat 13.30 Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirecek.
Öğretmen sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), laik eğitim ve toplum yapısını tehdit ettiği belirtilen tüzük değişikliğine karşı mücadele kararlılığını sürdürüyor.

20 Mart 2025 Perşembe günü okul müdürleri ve muavinleriyle gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından yapılan açıklamada, bu değişikliğe karşı dayanışma içinde olunacağı vurgulandı.

Bu kapsamda, KTOEÖS ve KTÖS, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 13.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir eylem düzenleyeceklerini duyurdu. Sendikalar, tüm basın emekçilerini ve halkı bu eyleme katılmaya davet etti.

Eğitimde laiklik ilkesinin korunması için mücadele edeceklerini belirten sendikalar, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

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