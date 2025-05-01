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Öğretmenler 2 Mayıs’ta Grevde: "Laik Eğitim İçin Mücadeleye Devam"

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"Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz"
Öğretmenler 2 Mayıs’ta Grevde: "Laik Eğitim İçin Mücadeleye Devam"

07.55-13.05 saatleri arasında grev kararı
Öğretmen sendikaları, 2 Mayıs 2025 Cuma günü tüm okullarda grev kararı aldı. 07.55 ile 13.05 saatleri arasında gerçekleştirilecek grevle, Anayasa, Milli Eğitim Yasası ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkma mesajı verilecek.

"Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz"
Öğretmenler, laik eğitime yönelik tehditlere karşı sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, “Anayasayı, Milli Eğitim Yasasını, Atatürk İlke ve Devrimlerini yok sayan, çocuklarımızı ve toplumumuzu karanlığa sürükleyen anlayışa karşı mücadele kararlılığımız sürecek” açıklamasında bulundu.

Akşam yürüyüşü düzenlenecek
Grevle sınırlı kalmayacak eylem, 2 Mayıs Cuma günü saat 18.30’da devam edecek. Eski Peyak binası önünde toplanacak olan öğretmenler, Kuğulu Park önüne yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüşle, laik eğitim ve laik toplum yapısına yönelik müdahalelere karşı irade ortaya konulacak.

Tüm halk eyleme davet edildi
Sendika Başkanı Selma Eylem imzasıyla yapılan çağrıda, tüm halk eyleme katılmaya davet edildi. Açıklamada, “Tüm dayatma, baskı ve tehditlere boyun eğmeden, birlikte, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

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