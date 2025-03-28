Öğretmenler: Çocuklar istismar ediliyor, sosyal hizmetler devreye girmeli

İrsen Küçük Ortaokulu ve İskele Bekirpaşa Lisesi'nde yaşanan türban krizi sonrasında öğretmenlerden açıklama geldi.
Öğretmenler çocukların okula girerken kurallara uyması gerektiğini belirterek bunun dışında çocuklar üzerinden provakasyon yapılmaya çalışıldığını ve çocuk istismarı yapıldığını belirttiler.
Öğretmenler Sosyal Hizmetler Dairesi'nin devreye girmesini ve çocuk istismarının önlenmesi gerektiğini söylediler.
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