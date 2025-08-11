Öğretmenlik sınavlarına 2200 kişi katıldı!

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, 2025-2026 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Köseoğlu, 1 Ağustos’ta Eğitim Bilimleri Testi, 2-3 Ağustos ve 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde ise branş sorularından oluşan sınavların yapıldığını belirterek, sınav sürecinin sorunsuz geçtiğini kaydetti.

Sınav sonuçlarının geçici olarak açıklandığını hatırlatan Köseoğlu, adayların sonuçlara 3 iş günü içinde itiraz edebileceğini bildirdi. İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesinleşecek listede, 60 puan ve üzeri alan adayların başarı listesine gireceğini ifade eden Köseoğlu, “Sınav tüzüğü çerçevesinde ihtiyaç sayısı kadar aday mülakata çağrılacak. Mülakat sonrasında başarılı olan adayların atamaları yine Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacak” dedi.

Seçim yasakları süreci

Köseoğlu, bu yıl 24 Ağustos 2025’te seçim yasaklarının başlayacağını hatırlatarak, bu nedenle Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesine ait mülakat ve atamaların yasaklar öncesinde yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan taleplerin gecikmeden gelmesi halinde İlköğretim Dairesine ait mülakat ve atamaları seçim yasaklarından önce gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.