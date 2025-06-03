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Oğuz, Konut Edindirme Yasası’nda yapılan değişikliklere ilişkin bilgi verdi

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Konut Edinme Yasası’yla ilgili değişiklikler hakkında bilgi verdi.
Oğuz, Konut Edindirme Yasası’nda yapılan değişikliklere ilişkin bilgi verdi

çişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Konut Edinme Yasası’yla ilgili değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Beklemelerine rağmen sayının 80’e ulaşmaması üzerine böyle bir değişiklik yapma kararı aldıklarını kaydeden Oğuz, sosyal konutların temelinin ise Müteahhitler Birliği tarafından döküldüğünü belirtti.

Oğu, sosyal konutlar için ilgili tespitlerin ve teknik çalışmaların yapıldığını ve artık sürece başlamak istediklerini, ancak yasanın şart koyduğu 80 sayısına ulaşmak için beklemek yerine sayıyı düşürerek yasaya uygun hareket etmek istediklerini ifade etti.

Konutların fiyatlarını açıklamadıklarını, Kooperatif tarafından verilen rakamın, Maliyet Tespit Komisyonu tarafından değerlendirileceğini ve şeffaf şekilde açıklanacağını kaydetti.

Farklı bölgelerde yapacakları konutlar hakkında bilgiler veren Oğuz, esas hedeflerinin yasaya uygun olarak vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirtti, projelerde herhangi bir sapma olmadığını vurguladı.

Bakan Oğuz, Güzelyurt’ta çalışmaların halka açıklandığı şekilde devam edeceğini bildirdi.

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