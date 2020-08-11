Oğuz: “Su konusunda yerel kaynaklar 3 aydır zaten kullanılıyor”

“Suyun kıymetini daha iyi gördük” diyen Tarım Bakanı Dursun Oğuz, arıza değil teknik çalışmadan ötürü kesinti yaşandığını, yerel su kaynaklarının ise üç aydır zaten kullanıldığını, ülkede her gün bir kaos-felaket tellallığı yapıldığını ifade etti.

“Suyun kıymetini daha iyi gördük” diyen Tarım Bakanı Dursun Oğuz, arıza değil teknik çalışmadan ötürü kesinti yaşandığını, yerel su kaynaklarının ise üç aydır zaten kullanıldığını, ülkede her gün bir kaos-felaket tellallığı yapıldığını ifade etti.

Genel tarım sigortası konusunda alacakların takipçisi olacaklarını, çiftçilere yarın ödemelerinin yapılacağını ifade eden Dursun Oğuz, su konusunda ise “3 gün teknik çalışmadan dolayı, arıza değil, kesilmesi acaba eskiye dönüş mü endişesine yol açtı. Evet suyun kıymetini daha iyi gördük, Serhatköy pompa tesisleri bu ülke için büyük bir değer… Biz yerel kaynakları 3 ay önce çalıştırmaya başladık. Belediyeler, yerel kaynaklarla çalışıyorlar zaten… Sadece Serhatköy’den 335 Bin metreküp su verdik. 2 gün su kesildi, bir kaos tablosu çiziliyor… İlla ülkede bir felaket gündemi olsun isteniyor” dedi.