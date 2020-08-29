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Oğuz’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı…

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, büyük zaferin elde edildiği 30 Ağustos 1922’nin Türk uluslunun bağımsızlığına kavuştuğu gün olduğunu belirtti.
Oğuz’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, büyük zaferin elde edildiği 30 Ağustos 1922’nin Türk uluslunun bağımsızlığına kavuştuğu gün olduğunu belirtti.

Dursun Oğuz, Zafer Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, “30 Ağustos Zaferi ile Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadele neticesinde, Anadolu düşman işgalinden kurtarılmış, Türk ulusu bağımsızlığına ve egemenliğine kavuşmuştur. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

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