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Okul kantinlerinin çalışanlarına “Temel Hijyen ve Gıda Güvenliği” eğitimi verildi

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Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) ve Gıda Mühendisleri Odası iş birliği ile okul Kantinleri çalışanlarına yönelik “Temel Hijyen ve Gıda Güvenliği” eğitimi verildi.
Okul kantinlerinin çalışanlarına “Temel Hijyen ve Gıda Güvenliği” eğitimi verildi

KTEV'den yapılan açıklamaya göre, eğitim Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen tarafından verildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Revin Gürler’in katılımı ile dün AKM’de yer alan eğitime kantin çalışanlarıyla işletmecileri katıldı.

Dr. Beste Oymen, özellikle çocuklara hizmet veren kantinlerde hijyen ve gıda güvenliği konusunun önemini bilimsel açıklamalar ve örneklerle anlattı.

Oymen detaylı sunumunda, hijyen ve gıda güvenliğinin sağlanamadığı durumların birçok hastalığa neden olabileceğini, bunun yanında gıda güvenliğinin sağlanması ile gıda zehirlenmelerinin de önlenebilceğini ekledi.

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