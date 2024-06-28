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Okyanuslarda sıcaklıkların artması, buzul erimesini geri dönülemeyecek bir noktaya getirebilir

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İngiltere'deki araştırmacılar, yükselen okyanus sıcaklıklarının buzul erimesini ve bunun sonucunda okyanus seviyelerinin yükselmesini geri dönülemeyecek bir noktaya getirebileceğini düşünüyor.
Okyanuslarda sıcaklıkların artması, buzul erimesini geri dönülemeyecek bir noktaya getirebilir

İngiltere'nin ulusal kutup araştırma enstitüsü "British Antarctic Survey"de yapılan araştırmada, artan okyanus sıcaklıklarının okyanus seviyesindeki yükselmede ve buzul erimesinde hızlanmaya yol açabileceği öngörüldüğü belirtildi.

Bu durumun, buzulun okyanus yüzeyine temas eden kısımlarından, buzulun içerisine su girişinin yol açtığı aktarılan araştırmada, içeriye sızan suyun hem erimeyi artırdığı hem de buzulu okyanus tabanından kopardığı ifade edildi.

Araştırmada, erimeyi hızlandıran bu faktörün, uzun vaadede okyanus seviyelerinin yükselmesini artırabileceği öne sürüldü.

Sıcaklık yükselmesinin, bu süreci sadece hızlandırmayacağı, buzul erimesini ve okyanus seviyesi yükselmesini geri döndürülemeyecek bir noktaya getirebileceği vurgulanan araştırmada, mevcut durum devam ederse okyanus seviyesi yükselmesinin gelecek yüzyıllarda artmaya devam edeceği kaydedildi.

Araştırma, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

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