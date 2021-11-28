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OLAĞANÜSTÜ BİR HİKAYE! Sancısı başlayan Yeni Zelandalı milletvekili, kendi doğumuna...

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Yeni Zelandalı milletvekili Julie Anne Genter, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum hikayesiyle dünya çapında yankı buldu. Genter, kendi doğumuna bisikletle gitti.
OLAĞANÜSTÜ BİR HİKAYE! Sancısı başlayan Yeni Zelandalı milletvekili, kendi doğumuna...

Yeni Zelanda'da bir milletvekili, gece yarısı bisikletine binerek hastaneye doğum yapmaya gitti. Hürriyet’in aktardığına göre, doğum sancısının başlamasıyla hastane yoluna düşen 41 yaşındaki Julie Anne Genter, yerel saatle 03.04'te gerçekleşen sıra dışı doğumu Facebook sayfasından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Yayınladığı kareler arasında hastane otoparkında gülümserken görülen kadın siyasetçi, yaklaşık bir saat sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Yeşiller Partisi milletvekili bisikletçilere verdiği destekle bilinen bir isim. Doğum sancısı çekerken bisikletle hastaneye gitmeyi planlamadığını belirten Genter, ABD doğumlu bir politikacı.

Yeni Zelanda'da parlamento üyesi bir kadın ilk kez 1970 yılında doğum yaptı. Haziran 2018'e gelindiğinde ise, ülkenin dünya çapında popüler başbakanı Jacinda Ardern anne olmuştu.

Dünyada başbakanlık koltuğunda otururken doğum yapan ikinci isim olan Ardern, bebeğiyle Birleşmiş Milletler (BM) oturumlarına da katılmıştı.

 

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