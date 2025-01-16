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Ölümle neticelenen trafik kazası

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Ölümle neticelenen trafik kazası
Ölümle neticelenen trafik kazası

Bu sabah Demirhan'da meydana gelen ve Furkat BAZAROW'un ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, kazaya methaldar aracı kaza anında kullanan şahsın, Abdullah PİRLİYEW (E-27) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Ölümle Neticelenen Trafik Kazası 
16.01.2025 tarihinde, saat 03.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu boyunca ET 678 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce kullanan kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, seyrettiği yol üzerinde bulunan Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine  geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durmustur. Kaza sonucu araçta bulunan Cihangir'de sakin Furkat BAZAROW (E-27) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Aynı araçta bulunan  Abdullah PİRLİYEW (E-27) ise hafif yaralanmış ve yapılan alkol testinde  136 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir. Kaza anında, aracı hangi şahsın kullandığı yönündeki sürücü tespiti henüz yapılamamış olup soruşturma devam etmektedir.

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