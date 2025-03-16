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Ölümle neticelenen trafik kazası.. Özok hayatını kaybetti...

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Ölümle neticelenen trafik kazası.. Özok hayatını kaybetti...
Ölümle neticelenen trafik kazası.. Özok hayatını kaybetti...

16.03.2025 tarihinde, saat 13.45 sıralarında, Girne'de Osman Örek Caddesi üzerinde,   Hayati ÖZOK (E-59) yönetimindeki plakasız araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım taşlarına çarptıktan sonra yoluna devam edip bir  ikametgahı çevreleyen taş duvara çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu araç sürüsücü Hayati ÖZOK olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Ada ÖZOK (E-15) ve Deniz ÖZOK (E-15) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantaoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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