Ölümlü kaza! 29 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti!

Küçük Erenköy-Tatlısu ana yolunda 23 Mart 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Walter Tawanda Charı, bugün yaşam savaşını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Christopher Stefan Sutton (E-27) yönetiminde bulunan PK 625 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Walter Tawanda Charı (E-29), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Triaj Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak bugün yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Christopher Stefan Sutton’un tutukluluğu devam ediyor.

Soruşturma sürüyor.