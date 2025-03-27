  • BIST 9616.32
  • Altın 3735.523
  • Dolar 38.0068
  • Euro 41.1539
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Ölümlü kaza! 29 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti!

» »
29 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti!
Ölümlü kaza! 29 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti!

Küçük Erenköy-Tatlısu ana yolunda 23 Mart 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Walter Tawanda Charı, bugün yaşam savaşını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Christopher Stefan Sutton (E-27) yönetiminde bulunan PK 625 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Walter Tawanda Charı (E-29), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Triaj Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak bugün yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Christopher Stefan Sutton’un tutukluluğu devam ediyor.

Soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği Burs Programı Gazeteciler Birliği’nde Tanıtıldı26 Mart 2025 Çarşamba 16:40
  • Asım Akansoy: Kıbrıslı Türkler, Ekim ayı ile birlikte özne olma pozisyonuna gelecek26 Mart 2025 Çarşamba 16:39
  • Tufan Erhürman: Kaybedecek 5 yıl daha yok!26 Mart 2025 Çarşamba 16:28
  • Gençlik Federasyonu İkinci Genel Kurulu gerçekleşti26 Mart 2025 Çarşamba 10:22
  • KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özkıraç oldu26 Mart 2025 Çarşamba 10:19
  • Yaz saati uygulaması 30 Mart Pazar günü başlıyor26 Mart 2025 Çarşamba 10:18
  • Dikkat! Elektrik kesintisi...26 Mart 2025 Çarşamba 10:16
  • Meclis toplandı, 19 konuşma yapılması planlanıyor...25 Mart 2025 Salı 13:16
  • Tahta sandalyeyi aracın ön camına vurup, kırdı25 Mart 2025 Salı 12:01
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı25 Mart 2025 Salı 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti