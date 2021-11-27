On Binlerce Uluslararası Öğrenci Avustralya Sınırlarının Açılmasını Bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan sıkı tedbirler kapsamında üniversiteler ve çalışma alanlarının kapanmasıyla Avustralya'dan ülkelerine dönen öğrencilerin yanı sıra yeni kayıt yaptıran on binlerce öğrenci, sınırların açılması için gün sayıyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un ülke sınırlarının 1 Aralık’tan itibaren uluslararası öğrencilere, nitelikli göçmenlere ve ticari vize sahiplerine yeniden açılacağını duyurmasının ardından 160 binden fazla öğrencinin Avustralya’daki üniversitelerde okumak için yaptığı başvurunun kabul edildiği açıklandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden vize alan on binlerce öğrenci, Kovid-19’la mücadele kapsamında okullarının ve çalışma yerlerinin kapanmasıyla ülkelerine dönenler ve yeni kayıt yaptıranlardan oluşuyor.

Avustralya yabancı öğrenciler için güvenli bir ülke

Melbourne’daki Victoria Üniversitesi Dijital Medya Bölümünde yüksek lisans yapan Türk öğrenci Balacan Bektaş, AA muhabirine, aylar süren tam kapanmalarda kent merkezinde Türklere ait döner dükkanında çalışarak ülkede kalabildiğini söyledi.

Yabancı öğrencilerin Avustralya'yı tercih etmelerinde üniversitelerdeki eğitim kalitesi , güvenlik ve çalışma imkanlarının etkili olduğunu aktaran Bektaş, ‘‘Avustralya özellikle yabancı öğrenciler için çok iyi bir ülke, güvenli bir ülke en azından. Onun dışında iş imkanları da var mesela ben burada bir Türk restoranında çalışıyorum. Bir kere buradaki üniversiteler dünya sıralamasında ilk yüzün içerisinde ve eğitim kalitesi çok iyi, tercihlerimden birisi tabii ki buydu.’’ dedi.

Öğrencilerin gelmesi fiyatları artıracak

Melbourne Üniversitesinde okuyan Çinli öğrencilerinden Nicole Gong, Avustralya’ya uluslararası öğrencilerin yeniden dönecek olmasından memnun olduğunu ancak bunun kendileri için kötü olacağını söyledi.

Gong, ‘‘Onları (uluslararası öğrencileri) tebrik ediyorum fakat Avustralya’daki bizim gibi öğrenciler için biraz zor olacak çünkü kiralar hemen arttı, üniversite ödemleri yükseldi, her şey etkilenecek, yükselecek.’’ ifadelerini kullandı.

Öğrenci sayısının artmasıyla kentteki hayatın zorlaşacağına inanan bir başka Çinli öğrenci Gerry, ‘‘Benim gözlemlerime göre yaklaşık iki yıldır uluslararası öğrenci gelmediği için şehir merkezi çok sessiz. Gelecek yıl farklı olacağını düşünüyorum. Kiralar ve her şeyin fiyatı tekrar yükselecek, bu benim için kötü olacak.’’ dedi.

Uluslararası öğrenciler Avustralya’daki hizmet sektörünün işçi ihtiyacını karşılıyor

Kraliyet Melbourne Teknoloji Enstitüsünde (RMIT) kantin çalıştıran Phill Smith, ‘‘Avustralya’daki uluslararası öğrenciler hizmet sektöründeki işçi ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Gidenlerin yerlerini doldurmak zor oldu, aynı zamanda tam kapanmada kaldığımız için iyi ki ihtiyaç daha azdı. Yeni yeni açılıyoruz, şimdi çalışan eksikliğimiz var, insanların ülkeye dönmesi iyi olacak. ’’ dedi.

Kovid-19 yasaklarından dolayı kampüste halen öğrenci bulunmadığını ve kafeteryada bir şey yapamamaktan sıkıldığını anlatan Smith, ‘‘Şu anda öğrenci yok hala tam kapanmanın etkisindeyiz. Umarım gelecek sene yeni öğrencilerle yoğun ve güzel olur. Ben de burada bir şey yapmadan durmamış olurum.’’ şeklinde konuştu.

Yasakların kalkıp sınırların açılmasıyla iki yıldır göremediği ailesiyle bir araya gelme imkanı bulacağını dile getiren Melbourne Üniversitesi öğrencilerinden Sri Lankalı Ronel Lion, ‘‘Eminim ki Sri Lanka’dan ve diğer ülkelerden çok sayıda öğrenci gelecek. Kariyerlerine başlayacak olan öğrenciler için önemli fırsatlar doğacak. Onların hayatları için güzel şeyler olacağından eminim.’’ ifadelerini kaydetti.

Uluslararası öğrencilerin ülkeye katkısı 37,4 milyar Avustralya doları

Avustralya İstatistik Bürosunun (ABS) verilerine göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uluslararası öğrenciler Avustralya ekonomisine 37, 4 milyar Avustralya doları (24,75 milyar Amerikan Doları) katkıda bulundu.

Avustralya’nın en büyük gelir kaynakları arasında madensel ürünler 90,7 milyar Amerikan doları ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı 48,5 milyon dolar ile petrol dahil mineral yakıtlar, üçüncü sırayı ise 24,75 milyon dolar ile yabancı öğrencilerden elde edilen gelirler alıyor.

Ülke ekonomisinin yanı sıra üniversitelerin de önemli gelir kaynaklarından olan yabancı öğrencilerin Kovid-19 yasakları yüzünden ülkelerine dönmesiyle, sektörde çalışan yaklaşık 17 bin kişi de işsiz kaldı.

Avustralya’daki en fazla uluslararası öğrenci Çin’den

Resmi verilere göre 2021 yılında Avustralya’daki üniversitelerin yanı sıra dil okullarına ve kurslara toplam 679 bin 734 uluslararası öğrenci kayıt yaptırmış durumda. Halen ülkelerinde bulunan 160 binden fazla öğrenci 1 Aralık'ta Avustralya sınırlarının açılmasıyla ülkeye girmeye başlayacak. Avustralya’da eğitim görecek öğrencilerin ülkelere göre dağılımında Çinli öğrenciler yüzde 30 ile ilk sırada yer alırken, Hindistan yüzde 17 ile ikinci sırada. Avustralya’ya öğrenci gönderen ilk beşteki diğer ülkeler Nepal yüzde 8, Vietnam yüzde 4, Malezya yüzde 3 ile sıralanıyor.

Avustralya’nın çeşitli eyaletlerindeki 43 üniversiteden 10’u, 2021 QS Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında ilk 100’de yer alıyor.