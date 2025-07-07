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Organize Sanayi Bölgesi temizliği başlıyor…

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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nin yeniden yaşanabilir hale getirilebilmesi için hazırlıklar sürüyor.
Organize Sanayi Bölgesi temizliği başlıyor…

Hurda araçların toplanacağı geniş bir alanın düzenlenmesi, kamera sistemleriyle donatılması ve tellenmesinin ardından duyurular için ziyaretler başlatıldı.

LTB, KTEZO iş birliği ile trafik, zabıta memurları, oda yetkilileri ve Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Komitesi üyeleri sokak sokak gezip bildiri dağıtarak, istişarede bulunuyor.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, yapılan ziyaret ve uyarılarda 15 Temmuz’a kadar nerede olursa olsun hurda araçların kaldırılması, yol içi faaliyetlerin durdurulması ve kaldırımların araçlardan arındırılması talep ediliyor.

1 Ağustos’tan itibaren de geniş çaplı bir temizliğin LTB ekipleri tarafından KTEZO ve Sanayi Odası iş birliği ile başlatılacağı vurgulanıyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulanan KTEZO  Başkanı Mehmet Ali Ardıç, üretilen ve yaşanılan yerde boğulmak üzere olduklarını ve duyarlılık halinde Organize Sanayi Bölgesi'nin yeniden yaşanabilir hale getirilebileceğini belirtti. 

Esnaf, Zanaatkarlar ve sanayicilere çağrıda bulunan Ardıç, insanca üretim yapabilecek bir ortam için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret ederek, “bu sefer olacak. Sorunları çözmek bizim elimizdedir” dedi. 

 

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