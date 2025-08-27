  • BIST 11430.18
Ortağının izni olmadan, 6 taşınmazı ailesine devretmekle itham edilen zanlı 2 gün süreyle tutuklu

» »
Ortağının izni olmadan 6 taşınmazı eşi ve kızının adına devrettiği iddia edilen iş insanı Nazım Erçika, Lefkoşa Adli Şubeye celp edilerek mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Ortağının izni olmadan, 6 taşınmazı ailesine devretmekle itham edilen zanlı 2 gün süreyle tutuklu

Lefkoşa’da şirket direktörü tarafından sirkat suçundan tutuklanan iş insanı Nazım Erçika mahkemeye çıkarıldı. Ortağının izni olmadan şirket adına olan 6 taşınmazı eşi ve kızının adına devreden zanlıyla ilgili olguları polis memuru Doğcan Kırgeç aktardı.

Polis, zanlının 6–8 Ocak 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’da direktörü olduğu şirket adına olan 6 taşınmaz malı ve tüm hisselerini ortağı A.M.’nin bilgisi ve izni olmadan eşi ve kızı adına devrederek, şirket direktörü tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti. Zanlının 26 Ağustos tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini ve ifadesinde taşınmaz malları kızı ve eşine devrettiğini söylediğini aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler ve soruşturulması gereken evraklar olduğunu belirterek zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

