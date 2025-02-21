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Ortaköy’de Hırsızlık Olayı: 5000 TL ve Belgelerle Dolu Cüzdan Çalındı

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Ortaköy’de Mağazada Unutulan Cüzdan Çalındı: İki Zanlı Tutuklandı
Ortaköy’de Hırsızlık Olayı: 5000 TL ve Belgelerle Dolu Cüzdan Çalındı

19 Şubat 2025 tarihinde, saat 15:30 civarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren bir mağazada hırsızlık yaşandı. Bir müşteri tarafından mağazada unutulan para cüzdanı, içerisinde bulunan kimlik kartları, sürüş ehliyeti, banka kartı ve 5000 TL nakit para ile birlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

 

Olay, polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan detaylı soruşturma kapsamında aydınlatılmaya başlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, hırsızlık olayında zanlı olarak görülen K.G. (Kadın, 23) ve J.S. (Kadın, 21) tespit edilerek tutuklandı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

 

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