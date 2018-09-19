Osman Tuğsal'dan veda şarkısı

Ülkemizin son dönemlerde yetiştirdiği genç yeteneklerden Osman Tuğsal eğitimini gördüğü İngiltere'ye dönüşü öncesinde yeni şarkıları ile Kıbrıs'a ve sevenlerine veda ediyor.

Yaz boyunca birçok farklı mekanda sevenleri ile buluşan Osman Tuğsal, yaz biterken stüdyoya girdi ve düzenlemesi yeni tamamlanan üç şarkı ile sevenlerinin beklentilerini boşa çıkarmadı.

Çok kısa bir süre sonra ülkemiz radyolarında sık sık duymaya başlayacağınız söz ve müziği Osman Tuğsal'a ait "Sonunda Buldum" ülke sınırlarını aşıp yeni sürprizleri ile çok daha geniş bir kitleye de ulaşacak.

"Sonunda Buldum" şarkısının yanı sıra "Tenine Çarpınca Rüzgar" ve "Küçük Kızımız" isimli şarkılar da bu yıl başta Kıbrıslı Türkler olmak üzere oldukça iddialı yapımlar olarak dikkat çekecek.

"KALBİM BURADA KALIYOR"

Cuma günü İngiltere'ye gidecek olan Osman Tuğsal "kalbimin yarısı yine ülkem ile birlikte ama bu ayrılık çok uzun sürmeyecek" dedi. Osman Tuğsal, Aralık ayına doğru İstanbul'da da çok önemli görüşmeler gerçekleştireceğini, İngiltere'de bu yıl müzik yönünden yoğun bir döneme gireceğini, İstanbul'da da sahne programları yapacaklarını ve 2019 yılı için şimdiden çok heyecanlandığını kaydetti. Osman "İngiltere'de bulunduğu sürede Kıbrıs Müzik ve ülkem hep ideallerimin ilham noktası olmaya devam edecek" diye de ekledi.

KLİP GELİYOR

Yaz sonuna doğru yoğun bir o kadar da tatlı bir telaş içinde çalışmalar yaptığına dikkat çeken Osman Tuğsal "Yeni klip neredeyse bitti. Çekimler yapıldı, kurgusu sonlanmak üzere, yakında dijital platformlarda bizi hem dinleme hem de izleme şansına sahip olacaksınız" dedi.