Otobüste Yangın Paniği!

15.07.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de Hasane Ilgaz Sokak’ta, bir araç park yeri içerisinde park halinde bulunan TRZ 199 plakalı otobüsün motor bölümünde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü ile arka kısmı tamamen, içerisindeki koltuklar ve plastik aksamları da kısmen yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise arka camları da patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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