Oyuncu İrem Sak, Ali Sunal ile aşk iddialarını yalanladı

İrem Sak, hakkında Ali Sunal ile çıkan aşk iddialarını yalanlayıp ailesine karşı mahcup olduğunu söyledi

Güldür Güldür programındaki arkadaşı Ali Sunal’la aşk aralarında aşk olduğuna yönelik haberler çıkan İrem Sak, iddiaları bir kez daha yalanladı. Güzel oyuncu, “Haberler çıkıyor ama hiç alakası yok. Anneme babama açıklama yapmak zorunda kalıyorum. Sadece benim için sıkıntı olmuyor, başka insanları da etkiliyor” diyerek isyan etti.

’14 ŞUBAT’TA YALNIZIM’

Arkadaşı İlkin Tüfekçi ile buluşması sırasında Sözcü’ye konuşan güzel oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yalnız gireceğini de söyledi. Sak, gişede beklenen ilgiyi görmeyen Dönerse Senindir filmi içinse “Film çok başarılıydı. Ben gişeyle kıyaslayamıyorum” diye konuştu. Sak, filmde Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolü paylaşmıştı.

Ali Sunal ile İrem Sak’ın çeşitli eğlence ortamlarında sık sık basına yansıyan samimi görüntüleri aşk iddialarını güçlendirmişti.