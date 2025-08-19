  • BIST 10977.16
Öz yeğenini taciz etmekle itham edilen zanlı, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi

Haspolat'ta meydana gelen olayda, 24 yaşındaki yeğenini taciz etmekle itham edilen zanlı, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.
Öz yeğenini taciz etmekle itham edilen zanlı, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi

Haspolat'da meydana gelen cinsel taciz suçundan tutuklanan Nazmi Kurumuş yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının “Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz” suçlarından tutuklandığını anımsattı.

Polis, zanlının 15 Ağustos 2025 Tarihinde saat 23:00 raddelerinde abisinin ikametgahı içerisinde banyoya girerek, 24 yaşındaki yeğeninin rızası dışında cinsel saldırıda bulunup, cinsel tacizde bulunduğunu aktardı.

Polis, aynı gün zanlının tespit edilemediğinden dolayı, Lefkoşa Kaza Mahkemesini başvurularak aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 16 Ağustos 2025 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

