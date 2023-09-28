Özbekistan'daki şiddetli patlamanın görüntüleri: Ölü ve yaralılar var

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te havalimanı yakınlarında bir işletmenin deposunda patlama oldu. Patlamada 1 kişi öldü 163 kişi yaralandı. Patlamanın boyutu, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent’in Sergeli ilçesinde uluslararası havalimanı yakınlarında bir lojistik şirketine ait depoda yerel saatle 02.43 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, çıkan yangında alevler gökyüzünü aydınlattı.

Yangın kontrol altına alındı: 1 kişi öldü, 163 yaralı var

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı ise, yangın nedeniyle olay yerine 16 itfaiye ekibinin sevk edildiğini, yangının yerel saatle 05.02'de kontrol altına alındığını ve ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin öldüğünü, 163 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Açıklamada, yaralananlardan 24’ünün hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ise olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Uluslararası Taşkent Havalimanı basın servisinden yapılan açıklamada ise patlamanın operasyonları etkilemediği ifade edildi.

Patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada patlamanın depodaki elektrikli otomobil akülerinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.