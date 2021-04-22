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Özçınar: “Çocuklara daha güzel bir dünya bırakmak için biz büyüklerin daha çok çaba sarf etmemiz gerek”

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Özçınar: “Çocuklara daha güzel bir dünya bırakmak için biz büyüklerin daha çok çaba sarf etmemiz gerek”
Özçınar: “Çocuklara daha güzel bir dünya bırakmak için biz büyüklerin daha çok çaba sarf etmemiz gerek”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yarınların teminatı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı; onlara daha güzel bir dünya bırakmak için büyüklerin daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, çocukların sevinç ve heyecanını, ne yazık ki bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid 19) salgınının gölgesinde yaşadığını belirtti.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Temennimiz, yakın zamanda bu sıkıntıların geride kalması, yaşam kaynağımız olan çocuklarımızın sevinçlerini doyasıya yaşayabileceği günlerin gelmesidir.  

Bu özel gün vesilesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak, 23 Nisan’ı bayram olarak çocuklarımıza armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygı ile anar, çocuklarımıza barış ve huzur içinde yaşayacakları bir dünya dilerim.”

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