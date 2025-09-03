  • BIST 10690.85
Özçınar, Türkiye’de tarım konulu panele katıldı: Suyun her damlası değerlendirilmeli

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Erzurum’da düzenlenen “Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi”nde, suyun geri dönüşümü ve yerel tarımın desteklenmesine yönelik deneyimlerini paylaştı.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Erzurum’da, Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliğinde düzenlenen “Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi”ne katıldı.

Belediyeler birliğinden verilen bilgiye göre, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma, Yerel Yönetimler, Tarım ve İklim Krizi” temalı panel ve WALD E-Parlamento VII. Uluslararası Erzurum Gençlik Liderler” oturumu gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da konuşmacı olarak bulunduğu panelde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Büyükelçi Dr. Babatunde Ahonsi de yer aldı.

Panelin moderatörlüğünü ise Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptı.

Özçınar, Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen arıtma tesisi aracılığıyla atık suları arıtarak tarımsal alanda kullanımı, suyun geri dönüşümü ve yerel tarımın desteklenmesiyle ilgili uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Özçınar, geri dönüşüm noktasında suyun her damlasının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek geleceğin tarımda olduğunu vurguladı.

Mahmut Özçınar, deneyimi paylaşmanın önemli olduğunu söyledi.

