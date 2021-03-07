Özçınar'dan “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” mesajı

​​​​​​​Aydınlık toplumların temelinin oluşmasında büyük rol oynayan kadınlarımız, hayatın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması için çabalarken, bir yıldan bu yana da Kovid-19 salgınına karşı etkin mücadele sürdürmektedir.

Aydınlık toplumların temelinin oluşmasında büyük rol oynayan kadınlarımız, hayatın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması için çabalarken, bir yıldan bu yana da Kovid-19 salgınına karşı etkin mücadele sürdürmektedir.

Kadınlarımız salgına karşı verilen mücadelede de en ön saflarda yer almaktadır.

Salgınla birlikte yaşanan endişe ve mecbur kalınan kısıtlamalar neticesinde evlerimiz daha fazla vakit geçirdiğimiz mekanlar olurken, kadınlarımızın yükü daha da artmıştır.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabırla hayatın her alanında mücadele eden kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, güçlü toplumların oluşması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu yüzden kadınlarımızın gelecekle ilgili söz sahibi olmaları çok önemlidir.

Verilen eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek olmak, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı durmak hepimizin görevidir.

Sevgi ve özverinin sembolü olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam dilerim.