Özel güvenlik temel eğitimleri Şubat ayında başlıyor

İçişleri Bakanlığı, “Özel Güvenlik Temel Eğitimleri” nin Şubat ayında başlayacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik görevlisi olarak görev yapacak tüm çalışanlar yanında özel güvenlik şirketi yöneticilerinin de bu eğitimlere katılarak “özel güvenlik çalışma belgesi” sahibi olmalarının zorunlu olduğunu duyurdu.

Bakanlık, bu eğitimlere katılmak isteyen kişilerin, İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi ile Facebook sayfasından veya bakanlığın Özel Güvenlik Birimi’nden başvuru formlarını tedarik ederek istenen belgelerle birlikte bakanlığa müracaat etmeleri gerektiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, “33/2017 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası” uyarınca çıkarılması gereken “Özel Güvenlik Hizmetleri Tüzüğü”, “Özel Güvenlik Eğitim Tüzüğü”, “Özel Güvenlik Kimlik Belgesi Tüzüğü” ve “Özel Güvenlik Üniforma Tüzüğü”nün bakanlık tarafından hazırlandığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Bakanlık, bu çerçevede gerekli yasal mevzuatın tamamlanmasının ardından özel güvenlik temel eğitimlerinin bir an önce başlaması için Polis Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare neticesinde Şubat 2019 tarihinde eğitimlere başlanmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası’nın 10’uncu maddesinde özel güvenlik görevlilerinde aranacak niteliklerin sıralandığı ifade edilen İçişleri Bakanlığı açıklamasında, şunlara yer verildi:

“Yine 10’uncu maddenin 8’inci fıkrasında özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik çalışma belgesine sahip olması gerektiği düzenlenmiştir.

Özel güvenlik çalışma belgesi ise yine yasanın 11. maddesinde Polis Genel Müdürlüğü tarafından verilecek özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan ve sınavlarda başarılı olanlara 5 yıl süreli olarak Bakanlığımızca verilecektir. Çalışma belgesinin beş yılda bir yenilenebilmesi için yine bu yasanın 11’inci maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanması zorunlu olacaktır.

Özel güvenlik görevlisi olarak görev yapacak tüm çalışanlar yanında özel güvenlik şirket yöneticilerinin de bu eğitimlere katılarak özel güvenlik çalışma belgesi sahibi olmaları zorunluluk arz etmektedir.

Bu eğitimlere katılmak isteyen kişilerin, Bakanlığımızın resmi internet sitesi ile Facebook sayfasından veya Bakanlığımız Özel Güvenlik Birimi’nden başvuru formlarını tedarik ederek istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.”