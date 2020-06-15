  • BIST 109.607
  • Altın 375,924
  • Dolar 6,8325
  • Euro 7,6889
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Özel uçakla KKTC'ye gelişin sebebi neydi?

» »
Ülkede tartışma konusu olan özel uçak ve özel izinle KKTC'ye gelen Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar’ın, KKTC'ye geliş sebebi merak konusu oldu.
Özel uçakla KKTC'ye gelişin sebebi neydi?

Ülkede tartışma konusu olan özel uçak ve özel izinle KKTC'ye gelen Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar’ın, KKTC'ye geliş sebebi merak konusu oldu.

Turizm Güncel web sitesinin haberine göre, Koçkar'ın KKTC’de girdiği ihale ilgili olarak adaya geldiği ve hayata geçimeyi planladığı turizm yatırımıyla ilgili teminat mektubunun süresini uzattığı belirtildi.

Lapta bölgesine yapılcak 5 yıldızlı otel ve 400 yatlık marina projesi için daha önce ihaleye giren Anex Turizm Grubu, ihaleden ikinci çıkmıştı. İhaleyi alan şirketin şartları yerine getirmemesi durumunda 26 Haziran’dan itibaren ihalenin otomatikman Anex Turizm Grubu’na kalacağı belirtildi.

Söz konusu şirketin ihale şartlarını şu ana kadar yerine getirmediği için adaya giden Neşet Koçkar’ın, hem teminat mektubunun süresini uzattığı hem de yatırım yapılacak alanı yerinde incelediği kaydedildi. Koçkar’ın yanında başka yatırımcıların da bulunduğu ve adaya özel uçakla gittiği öğrenildi.

Kaynak:turizmgüncel

Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası: “Ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması için acilen bir yol haritası oluşturulmalı”15 Haziran 2020 Pazartesi 15:46
  • Gürcafer: "Getirebilmek için çok çaba sarf ettik.. Çok üzüldük"15 Haziran 2020 Pazartesi 15:43
  • BKP Genel Başkanı İzcan: “Bu toplum yalan ve yalancılardan bıkıp usanmıştır”15 Haziran 2020 Pazartesi 15:37
  • Özel uçakla KKTC'ye gelişin sebebi neydi?15 Haziran 2020 Pazartesi 15:31
  • Sendikal Platform: UBP-HP hükümeti derhal istifa etmelidir15 Haziran 2020 Pazartesi 15:27
  • “Bizi siyasi çatışmalara kimse itmesin”15 Haziran 2020 Pazartesi 15:26
  • Pegasus, KKTC uçuşlarına başlıyor...Tarihler açıklandı15 Haziran 2020 Pazartesi 15:16
  • Sosyal Adalet Hareketi, ilgilileri istifaya çağırdı15 Haziran 2020 Pazartesi 13:55
  • Özersay: ülkeye gelenlerle ilgili bir bakanlar kurulu kararı yoktu15 Haziran 2020 Pazartesi 13:50
  • Sağlık Bakanı Kürsüye çıkmak istemiyor!15 Haziran 2020 Pazartesi 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti