Özel uçakla KKTC'ye gelişin sebebi neydi?

Ülkede tartışma konusu olan özel uçak ve özel izinle KKTC'ye gelen Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar’ın, KKTC'ye geliş sebebi merak konusu oldu.

Ülkede tartışma konusu olan özel uçak ve özel izinle KKTC'ye gelen Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar’ın, KKTC'ye geliş sebebi merak konusu oldu.

Turizm Güncel web sitesinin haberine göre, Koçkar'ın KKTC’de girdiği ihale ilgili olarak adaya geldiği ve hayata geçimeyi planladığı turizm yatırımıyla ilgili teminat mektubunun süresini uzattığı belirtildi.

Lapta bölgesine yapılcak 5 yıldızlı otel ve 400 yatlık marina projesi için daha önce ihaleye giren Anex Turizm Grubu, ihaleden ikinci çıkmıştı. İhaleyi alan şirketin şartları yerine getirmemesi durumunda 26 Haziran’dan itibaren ihalenin otomatikman Anex Turizm Grubu’na kalacağı belirtildi.

Söz konusu şirketin ihale şartlarını şu ana kadar yerine getirmediği için adaya giden Neşet Koçkar’ın, hem teminat mektubunun süresini uzattığı hem de yatırım yapılacak alanı yerinde incelediği kaydedildi. Koçkar’ın yanında başka yatırımcıların da bulunduğu ve adaya özel uçakla gittiği öğrenildi.

Kaynak:turizmgüncel