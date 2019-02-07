Özersay, AKEL Genel Sekreteri’yle görüştü.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bugün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla görüştü.

Özersay, görüşmeyi sosyal medya hesaplarından fotoğraflı olarak duyurdu.

Özersay, Kirpanu’yla Kıbrıs sorununun çözümü konusunda aynı yaklaşımlara ve görüşlere sahip olmasalar da bunun birbirlerini doğru anlamak için sağlıklı bir diyalog kurmalarına engel olmadığını vurguladı.

Kudret Özersay, paylaşımında “Geçtiğimiz günlerde benimle ilgili olarak da yapmış olduğu bazı yorumlar vardı, hem tam olarak düşüncesinin ne olduğunu anlamak hem de kendi vizyonumu daha doğru anlatabilmek için konuştuk. Bence gayet de iyi yaptık...” ifadelerini kullandı.