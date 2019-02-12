  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Özersay: “Anastasiadis daha ne kadar açık söylesin?”

» »
Özersay bu açıklamasını hükümet adına yapmadığını, son 20 yıldır akademik olarak ve fiilen Kıbrıs müzakerelerinin içerisinde yer alan bir kişi olarak gözleminin ve değerlendirmesinin bu olduğunu vurguladı.
Özersay: “Anastasiadis daha ne kadar açık söylesin?”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades’in siyasi eşitliğe ilişkin açıklamasının aslında Rum tarafının federal bir ortaklığın en temel parametresini dahi içine sindiremediğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.  Özersay, bunu gizlemek yerine açıkça söylediği için Anastasiadis’e teşekkür etmek gerektiğini belirtti. .  Özersay, Federal ortaklık için gereken şartların bulunmadığını, bunu bilmelerine rağmen federal ortaklık ısrarını sürdürenlerin aslında dolaylı olarak müzakerelerle muhafaza edilecek olan statükoya yardımcı olduklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in Pazar günü yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Özersay “Siyasi eşitliği kendine göre bir eşitsizlik olarak tarif etmeye kalkan anlayış, sayın Anastasiades’e özgü bir şey değildir, bugüne değin gelmiş geçmiş tüm Kıbrıs Rum liderlerinin anlayışıdır. Bugüne kadar 5 farklı Kıbrıs Rum lideri ile aynı müzakere masasına oturdum, bu açıdan farklı bir şey görmedim. Bu nedenle birisi federal ortaklık için sayın Anastasiadis’in değişmesini ya da yerine bir başkasının gelmesini bekleyelim diyorsa, bu gerçekçi bir yaklaşım değildir” diye konuştu.

Özersay bu açıklamasını hükümet adına yapmadığını, son 20 yıldır akademik olarak ve fiilen Kıbrıs müzakerelerinin içerisinde yer alan bir kişi olarak gözleminin ve değerlendirmesinin bu olduğunu vurguladı.

“GERÇEKÇİ OLALIM, FEDERAL ORTAKLIK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR YOK”

Özersay, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Anastasiadis açıkça söylüyor, ‘biz sizin anladığınız ve sizin istediğiniz gibi bir siyasi eşitliği kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz’ diyor. Federal bir ortaklık kurulursa bazı konularda siz istemeseniz bile, Kıbrıs Türk Halkı istemese bile o konuda karar alabileceğiz, Kıbrıs Rum Halkının istediği olacak diyor. Daha ne kadar açık söylesin? Bizim anladığımız ve BM belgelerine de yansımış olan siyasi eşitliği Rum lider siyasi eşitsizlik olarak tanımlıyor. Buradaki fark gece ile gündüz arasındaki fark kadardır. Bu şartlarda federal bir ortaklık olamayacağını görmek ve kabullenmek için daha ne duymak istiyorsunuz? Şahsen ben bu gerçekle yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum”.

Özersay “yarım asırdır aynı şeyi söylüyormuş gibi görünüyoruz ama aynı cümleleri tekrar ederken bunlardan tamamen farklı şeyler anlıyoruz. Bu şartlarda yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dönük bir ortaklık ne kadar gerçekçidir?” ifadesini kullandı.

“OLAMAYACAK OLANDA ISRAR ETMEK STATÜKOYA HİZMET EDER”

Özersay açıklamasında “tüm görüşlere saygı duymakla birlikte bazı kesimlerin federal ortaklığın olmayacak olduğunu bilmelerine rağmen ‘bundan başka çözüm yoktur’ diyerek aslında dolaylı olarak statükonun devamına hizmet ettikleri aşikardır. Bu ülkedeki neredeyse tüm siyasi aktörler Kıbrıs Rum tarafının yönetimi ve zenginliği Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşmak istemediğini kabul ediyor. Ancak bunun ardından ‘federasyon paylaşmayı gerektirmesine rağmen ve Rumlar paylaşmak istemeseler dahi çözüm federal ortaklıktır” diyenler var. Burada ciddi bir tutarsızlık vardır diye düşünüyorum. Bu yaklaşım aslında bir ezberdir ve siyasi olarak yerleşmiş bir anlayışın kendi kendini sorgulamak yerine statükonun devamını tercih etmesinin göstergesidir” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay,Kıbrıslı Rum müzakereci Mavroyiannis ile görüştü13 Şubat 2019 Çarşamba 19:11
  • KTHY Davası 26 Şubat'a ertelendi13 Şubat 2019 Çarşamba 18:59
  • Kalkanlı Bölgesinde Elektrik kesintisi!13 Şubat 2019 Çarşamba 18:11
  • Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yasa tasarısı komitede görüşülmeye devam ediyor13 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: Bu sese bugün kulak vermeyenler yarın bunu yaşayarak öğreneceklerdir.13 Şubat 2019 Çarşamba 17:36
  • Özersay, İrlanda ve Almanya Büyükelçileriyle görüştü13 Şubat 2019 Çarşamba 17:29
  • El-Sen Başkanı Özkıraç: Bakan Özdil Nami Nereye koşuyor?13 Şubat 2019 Çarşamba 17:03
  • “Sevapları ve Günahları ile TMT” kitabı söyleşisi düzenlendi13 Şubat 2019 Çarşamba 16:55
  • İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi:Ticaret Odası Başkanı istifa etmelidir13 Şubat 2019 Çarşamba 16:52
  • Lefkoşa’da iş kazası: 17 yaşındaki genç yaralandı13 Şubat 2019 Çarşamba 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti