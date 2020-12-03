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Özersay: Bakanlığımızdaki Engelli Asansörü Eksiğini Giderdik

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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Özersay: Bakanlığımızdaki Engelli Asansörü Eksiğini Giderdik

Özersay yayımladığı mesajda; İki yıl önce göreve geldiğimde Dışişleri Bakanlığı binasında engelli bireyler ikinci kata çıkamıyor, bakan odası ve diğer birimlerin yer aldığı odalara erişemiyorlardı çünkü engelli asansörü yoktu…

2018’de ziyaretime gelen Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu üyelerini zemin katta yer alan bir müdürümüzün odasında misafir etmiş, kendilerinden devlet adına bunca yıllık bu vizyonsuzluk nedeniyle özür dilemiş ve engelli asansörü sözü vermiştim.

Geçen süre zarfında bu ayıbı giderebildik, bakanlığımızda engelli asansörünü devreye koyduk. Engelli bireylerin ulaşım, erişim ve dolaşım konularında yaşadıkları ve zaman zaman eziyete dönüşen zorlukları ortadan kaldırmak için devlet olarak daha katetmemiz gereken çok uzun bir yol var önümüzde…

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