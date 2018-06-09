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Özersay Gazimağusa'da HP adayları ile ziyaretlerde bulundu

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Özersay'ın Gazimağusa'da HP adayları ile birlikte CÜMBEZ ağacının altında çektirdikleri fotoğraf sosyal medyada dikkat çekti.
Özersay Gazimağusa'da HP adayları ile ziyaretlerde bulundu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay  bugün partilileri ile birlikte Gazimağusa'daydı.

Özersay HP'nin belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte tarihi Namık Kemal Meydanı'nda bulunan CÜMBEZ ağacının altında fotoğraf çektirdi.

Cümbez ağacı aktivistlerinden Mertkan Hamit'in "Cumbezin alti iyi secim" yazdığı sosyal medya gönderisinin altındaki yorumu da beğenen Kudret Özersay, 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde HP'li adayların seçim yarışında başarılı olması için özellikle hafta sonları yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

İşte o gönderi;

 

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