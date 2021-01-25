Özersay: "Kapanma kararı alınacaksa bir gün dahi gecikilmemelidir!"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

İşte Özersay'ın açıklaması;

Bugün 30’u yerel 32 pozitif vaka açıklandı. Sayıdan çok nitelik önemli. Bu vakaların çok fazla kişiyle temas etmiş mesleklerden örneğin belediye çalışanı, doktor, spor eğitmeni ve benzeri mesleklerden oldukları biliniyor. Kapanma kararı alınacaksa bir gün dahi gecikilmemelidir. Üst Kurul’un önerisi bu yöndeyse bu gece Bakanlar Kurulu oturup karar alsın, önerileri hiç sulandırmadan ve hiç gecikmeden.