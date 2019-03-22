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Özersay, Yeni Zelanda’lı mevkidaşı Peters ile görüştü

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile bir araya geldi.
Özersay, Yeni Zelanda’lı mevkidaşı Peters ile görüştü

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özersay “Çok sayıda dışişleri bakanı arasında özellikle Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sn. Winston Peters ile bir araya gelip ülkemizin geçen hafta yaşanan terör saldırısından duyduğu üzüntüyü bizzat iletip acılarını paylaştığımızı aktarma imkanı da bulduk bugün” ifadelerini kullandı.

Özersay paylaşımında “kurulda yaptığım konuşmadaysa bu türden nefret suçlarına ve terör saldırılarına karşı uluslararası toplumun ortak değerler temelinde dayanışma halinde olması gereğine dikkat çekmeye çalıştım. Dilerim kimse bir daha böyle acılar yaşamaz” ifadelerine de yer verdi.

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