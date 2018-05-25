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Özersay’dan koalisyon hayali kuranlara: "Canınız çeker"

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı kesimlerin başka bir koalisyon hayali kurduğunu ifade ederek cevap olarak “canınız çeker” dedi...
Özersay’dan koalisyon hayali kuranlara: "Canınız çeker"

Özersay paylaşımı şöyle:

"Memlekette altından kalkmaya çalıştığımız onca sorun varken, gece gündüz uğraşırken, avaracılar başka bir koalisyon hayali görüyor. Size sadece “canınız çeker” demekle yetiniyorum."

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