Özersay’dan koalisyon hayali kuranlara: "Canınız çeker"

Özersay paylaşımı şöyle:
"Memlekette altından kalkmaya çalıştığımız onca sorun varken, gece gündüz uğraşırken, avaracılar başka bir koalisyon hayali görüyor. Size sadece “canınız çeker” demekle yetiniyorum."
Özersay paylaşımı şöyle:
"Memlekette altından kalkmaya çalıştığımız onca sorun varken, gece gündüz uğraşırken, avaracılar başka bir koalisyon hayali görüyor. Size sadece “canınız çeker” demekle yetiniyorum."
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