Özersay'dan Nefret Söylemi İçeren Açıklamalara Hukuki Başvuru

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyada din kisvesi altında nefret söylemi kullandığını belirttiği kişiler hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Özersay, söz konusu şahıslar hakkında Polis ve Başsavcılığa başvuruda bulunarak şikayetçi olduklarını açıkladı.

Özersay, Ceza Yasası kapsamında işlenen suçlara dair tespitlerini yasa maddeleriyle birlikte yetkili mercilere sunduklarını ve soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, toplumda tepki çeken bir imam hakkında Din İşleri Dairesi Başkanlığı’na başvurduklarını ifade eden Özersay, ilgili yasanın disiplin soruşturması başlatmayı zorunlu kıldığını hatırlattı.

Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başsavcılık ve Polisi göreve davet edeceğini açıkladığını hatırlatarak, “Ancak bunu somut bir şikayete dönüştürmek gerekiyordu, biz o söz havada kalmasın diye gereğini yaptık” dedi. Özersay, sürecin takipçisi olacaklarını ve kamuoyunu bilgilendireceklerini vurguladı.