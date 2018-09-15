Özge Ulusoy: Günde en az 50 kişiden evlenme teklifi alıyorum

Ulusoy, "Çok şaşırdığım şeyler oluyor ama en çok evlenme teklifleri beni hâlâ şok ediyor. Tahminim günde en az 50 kişi evlenme teklifi ediyordur" diye konuştu.

En çok espri yeteneğiyle övündüğünü söyleyen Ulusoy, Posta'dan Dilara Doğan ile Büyüteç'in sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

İdeal tatil arkadaşınızda bulunması gereken üç özellik?

Uyumluluk, espri anlayışı, eğlence.

Birisi size kaybettiğiniz her şeyin içinde olduğu bir kutu verse ilk ne arardınız?

Birkaç yıl önce çok sevdiğim bir saatimi kaybettim. Annemindi, ilk o geldi aklıma.

En tuhaf karşılanacak takıntınız?

Hiçbir şeyi 6 kere yapmam. Su bile içerken 6 yudumda içmiyorum.

Barda bir kadın/erkek yanınıza tanışmaya gelse tepkiniz ne olurdu?

Öyle bir ortamda yanımda arkadaşlarım olacağı için yeni arkadaşlar edinmeyi pek düşünmem.

Sizce ilk buluşmada başa gelebilecek en kötü olay nedir?

Konuşacak konu bulamamak.

Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?

Karınca ya da arı çünkü çalışmayı çok seviyorum.

Aşk acısının sizce en iyi ilacı?

Çalışmak.

Size aşık olmak nasıl bir his?

Zamanı gelince karşı tarafa sorarsınız.

Verebileceğiniz en iyi aşk tavsiyesi?

Ortak paydada buluşabilmeyi unutmayın.

Aldığınız en ilginç hayran mesajı nedir?

Çok şaşırdığım şeyler oluyor ama en çok evlenme teklifleri beni hâlâ şok ediyor. Tahminim günde en az 50 kişi evlenme teklifi ediyordur

Bir renk olsanız hangisi olurdunuz? Neden?

Kırmızı olurdum. Dikkat çekici ve sıcak.

Instagram’da sizi stalklayanlar olduğunu düşünüyor musunuz?

Tabii ki evet.

Seçme şansınız olsa yarın sabah nerede uyanmak isterdiniz?

Cancun, çok görmek istediğim bir yer olduğu için.

Mükemmel bir günü nasıl tarif edersiniz?

Sevdiklerimle büyük bir sofrada kahkaha dolu bir sohbetle.

Sizce modern insanın en büyük çaresizliği nedir?

Teknolojiyle çok iç içe olmak.

Kendinizle ilgili asla çiğnemediğiniz kurallar var mı?

Evet var, geç kalmamak.

Asla başarısız olmayacağınızı bilseydiniz ilk ne yapardınız?

Ironman’e katılmak isterdim.

En sevdiginiz yemek?

Mantı.

Dünyada kalan son iki kişiden biri olsanız diğerinin kim olmasını isterdiniz?

Sen seç kolaysa çok zor soru.

Aşk uğruna yaptığınız en çılgınca şey?

Aşık olmak başlı başına bir çılgınlık zaten.

En beğendiğiniz yeriniz?

Ayak parmaklarım ve göbek deliğim.

En son rüyanız?

Bende saklı.

Mezar taşınıza ne yazılsın isterdiniz?

Çok çalıştı, çok güldü, mutlu yaşadı.

Yetişkinliğe hangi yaşta adım attığınızı düşünüyorsunuz?

20, çünkü tam iş hayatına atıldığım yaş.